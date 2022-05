Adil Rami dégoûté, son véhicule vandalisé et une valise de luxe volée : 'Ça me fait chi*r...'

Adil Rami pensait certainement qu'il passerait un meilleur week-end lorsqu'il est parti dans sa grosse voiture de luxe en direction du sud de la France pour un week-end qui s'annonçait particulièrement agréable. Après avoir sauvé de la relégation son club de Troyes, il pouvait profiter l'esprit léger d'un beau moment puisqu'on l'a vu monter les marches hier soir pour l'avant-première du film Novembre de Cédric Jimenez, avec Jean Dujardin. Comme il l'explique dans sa story Instagram, le champion du monde, qui a grandi dans le coin, avait décidé de passer à Saint-Raphaël pour revoir ses proches, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu...

Sur le chemin du retour, celui qui est suivi par plus de 990 000 abonnés a fait une annonce bien triste hier, alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture. "On a cassé mon pare-brise arrière", lâche-t-il en introduction, avant d'en dire plus sur ce qui lui est arrivé : "Ils ont pris une valise de marque de luxe et moi c'était du vrai... mais le problème, c'est qu'ils se sont fait nik*r !". Visiblement très remonté, mais cachant cela derrière son sourire et sa bonne humeur habituelle, Adil Rami explique que les malfaiteurs se sont retrouvés avec une valise dans laquelle il n'avait pas grand chose, seulement "des trucs de récup, des élastiques pour l'entraînement".

À côté j'avais un sac plastique et à l'intérieur il y avait beaucoup plus de valeur

Seulement, juste à côté, se trouvait des choses beaucoup plus précieuses aux yeux du compagnon de Léna Guillou. "À côté j'avais un sac plastique (...) et à l'intérieur il y avait beaucoup plus de valeur. Il y avait tous les maillots que j'ai échangés cette saison en Ligue 1 (...) au moins cinq ou six maillots de l'Olympique de Marseille, six maillots du Paris Saint-Germain, dont celui de Kylian et t'as pas vu ! Imbécile va ! ", lance Adil Rami, qui admet tout de même que la situation l'énerve : "Ça me fait chi*r, mais je suis fatigué et j'ai pas le choix d'accepter", conclut-il.

Une sacrée mésaventure pour l'ex de Pamela Anderson, qui se souviendra longtemps de son séjour dans le sud de la France !