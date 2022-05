Jean Dujardin à Cannes : sa femme Nathalie Péchalat en transparence pour le soutenir

C'est sans doute l'un des films événements de l'année. Un an après la sortie de Bac Nord qui avait fait un triomphe à la dernière édition du Festival de Cannes, Cédric Jimenez revient en force sur la Croisette avec Novembre. Il s'agit d'un nouveau film policier autour des attentats du 13 novembre 2015. Jean Dujardin et Sandrine Kiberlain dans les rôles principaux sont notamment là pour mener cette enquête de cinq jours qui a tenu en haleine toute la France à l'époque, à la recherche des commandos jihadistes qui ont fait 130 morts et 350 blessés à Paris et en banlieue, près du Stade de France, sur des terrasses de la capitale et dans la salle de spectacle du Bataclan.

La première projection du film a donc eu lieu à Cannes dimanche soir, où il était hors compétition, précédée par la montée des marches du casting. En effet, Cédric Jimenez s'est entouré de ses acteurs et actrices devant les photographes. Le réalisateur s'est notamment affiché très complice avec Jean Dujardin, avec qui il avait déjà tourné La French en 2014. Sandrine Kiberlain a fait le show dans une élégante combi-pantalon bleue marine au côté d'Anaïs Demoustier, superbe dans une robe noire clinquante. Étaient également présents : Mathias Rubin, Lyna Khoudri, Sarah Afchain, Sofian Khammes, Stéphane Bak, Sami Outalbali, Raphaël Quenard, Olivier Demangel et Hugo Sélignac. Selon un communiqué de presse officiel, à la fin de la projection, l'équipe du film a été très longuement applaudie, par un public debout.

Parmi ce public, se trouvait Nathalie Péchalat. En effet, la femme de Jean Dujardin était bel et bien présente pour soutenir sa moitié. L'ancienne patineuse professionnelle n'a pas eu de mal à poser seule devant les photographes pendant que le père de sa fille Jeanne était avec ses camarades du film. Et elle a fait sensation ! En effet, Nathalie Péchalat est apparue dans une longue robe noir transparente, qui laissait apercevoir ses belles jambes et même sa poitrine. Renversante !

À noter qu'un autre long-métrage attendu à Cannes se consacre à la tragédie du 13 novembre 2015 : Revoir Paris, d'Alice Winocour avec Virginie Efira et Benoît Magimel, qui adopte lui le point de vue des survivants.