Jean Dujardin et Nathalie Péchalat : Sortie en famille avec leur fille Jeanne, qui a bien grandi !

Après avoir assisté au sacre de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron samedi, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat étaient de retour à la Sud de France Arena de Montpellier pour le gala de clôture des championnats du monde de patinage artistique 2022 qui s'est tenu le 27 mars. Une fois encore, le couple star était accompagné de sa fille aînée Jeanne, désormais âgée de 6 ans.

C'est depuis les genoux de son célèbre papa que la fillette a retrouvé Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sur la glace, pour une ultime représentation (voir diaporama). Dans sa main, Jeanne tenait un ouvrage au titre pour le moins inspirant : Révèle tes super pouvoirs. Avec une championne du patinage pour maman et un acteur oscarisé pour papa, elle a peut-être hérité de plus d'un super pouvoir... Samedi déjà, la petite fille avait assisté à la victoire de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron face à deux duos américains. En revanche, aucune trace de sa petite soeur Alice, probablement restée au calme à la maison, à seulement 1 an.

Présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) depuis maintenant deux ans, Nathalie Péchalat avait fait le voyage en février jusqu'à Pékin pour les Jeux Olympiques d'hiver. Elle a cette fois-ci pu partager ce moment de joie en famille. L'ancienne patineuse de 38 ans pourrait bien transmettre sa passion de la glace à son aînée : en décembre dernier sur Instagram, elle avait partagé une courte vidéo de sa fille, déjà à l'aise sur des patins...

Pour rappel, Jean Dujardin et Nathalie Péchalat sont ensemble depuis 2014. En mai prochain, le couple fêtera ses 4 ans de mariage. "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision – je ne l'ai pas vue patiner mais parler –, elle m'a charmé", racontait-il en 2016 dans le magazine Elle. En plus de Jeanne et Alice, l'acteur a également deux grands garçons de 22 et 21 ans, Jules et Simon, nés d'une précédente relation avec la mystérieuse Gaëlle Demars, datant d'avant son union avec Alexandra Lamy (qui a partagé sa vie entre 2003 et 2013).