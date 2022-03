Jean Dujardin, Nathalie Péchalat et leur fille Jeanne assistent au sacre de Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis

Le patin, un amour qui se transmet de mère en fille ? Pour Nathalie Péchalat, ça se pourrait bien ! L'ancienne sportive de haut niveau, double championne d'Europe de danse sur glace avec son partenaire de toujours Fabian Bourzat, a été aperçue ce samedi 26 mars dans les gradins des Championnats de France de la discipline, en compagnie de son mari, l'acteur Jean Dujardin et de leur fille Jeanne, 6 ans.

Le couple était déjà venu ce vendredi en amoureux et avait profité du spectacle presque incognito. Cette fois, leur aînée (Jean Dujardin a deux fils nés d'un premier mariage, Simon et Jules) les avait accompagnés. Leur fille cadette, Alice, 1 an, était en revanche sûrement restée à la maison.

La fillette, sagement assise sur les genoux de son père, semblait concentrée sur le spectacle proposé sur la glace. Peut-être un jour rendra-t-elle fière ses parents, elle qui semble déjà se débrouiller sur des patins : en décembre dernier, Nathalie Péchalat avait filmé les pieds de sa petite fille chaussée de patins, qui semblait déjà très à l'aise sur la patinoire...

Mais la femme de Jean Dujardin n'était pas uniquement présente pour profiter du spectacle : elle était également en sortie travail, puisqu'elle est devenue présidente de la Fédération Française des Sports de Glace en 2020, après une longue campagne. Ce samedi, elle était d'ailleurs accompagnée de la ministre des Sports, Roxana Maracineau, avec qui elle a longuement discuté.

Nathalie Péchalat a sans doute été ravie de la victoire de la paire française Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qu'elle connait très bien. En effet, même si le duo s'entraîne à Montréal, elle était partie avec eux aux Jeux Olympiques de Pékin il y a un mois et avait assisté à leur victoire tant attendue. Quatre ans après avoir laissé échapper la médaille d'or en raison d'une robe cassée, ils étaient allés chercher cette victoire en battant leur propre record.

Une fois encore, ils ont écrasé leur concurrence ce samedi avec 229,82 points, apparaissant peut-être en compétition pour la dernière fois de leur carrière. Aucune information officielle n'a été donnée, mais tous les deux ont confirmé que ce nouveau titre était "la fin d'un cycle". "À Pékin, on venait pour l'or", a résumé Guillaume Cizeron. "Cette fois, c'était une célébration, on l'a fait pour notre public, on a essayé d'être aussi généreux qu'on l'a pu".