Jean Dujardin et Nathalie Péchalat amoureux complices devant Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron

Jean Dujardin et sa femme Nathalie Péchalat se sont offerts une petite sortie en amoureux ce vendredi... et pas n'importe laquelle ! Le couple est en effet allé soutenir Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, en route pour remporter une nouvelle fois les Championnats du Monde de Danse sur Glace, à Montpellier.

Si l'acteur, sans masque, semblait détendu dans les gradins, se levant pour applaudir le couple à la fin de leur prestation, pour sa femme, c'était aussi une sortie de travail ! En effet, l'ancienne patineuse, double championne d'Europe de Danse sur glace, est devenue Présidente de la Fédération Française des Sports de Glace en 2020. Depuis, elle tient son rôle brillamment, soutenant les athlètes dans leurs différents projets. Elle avait notamment fait le voyage à Pékin en février, un peu en retard après une contamination au Covid-19 quelques jours avant le début des Jeux Olympiques. Néanmoins, elle avait pu soutenir le couple français, médaillé d'or en battant son propre record, quatre ans après avoir raté la plus haute marche du podium en raison d'une robe cassée.

Depuis quelques mois, elle doit aussi gérer le dossier des agressions sexuelles à la Fédération, après le témoignage bouleversant de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol, qui avait déclaré avoir été violée par son entraîneur. Un témoignage corroboré par d'autres patineuses et qui avait entraîné le renvoi de l'homme, mis en examen, même si les faits sont malheureusement prescrits.

Une lourde tâche pour Nathalie Péchalat, qui peut au moins compter sur son mari, Jean Dujardin. L'acteur, père de leurs deux filles, Jeanne et Alice (6 ans et 1 an), l'accompagne régulièrement pour les compétitions, très discret. Il avait lui-même été la voir patiner en 2014 après avoir eu un coup de foudre... à la télévision ! "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision, je ne l'ai pas vue patiner, mais parler : elle m'a charmé", avait-il expliqué au magazine ELLE au début de leur relation. "Et à ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais vraiment envie, où j'en étais et, hop, j'ai foncé !". Une histoire qui roule, puisqu'ils se sont ensuite mariés en 2018.

Et s'il y a bien un autre duo qui n'est pas prêt de se séparer, c'est bien celui que forme Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Les deux jeunes sportifs, qui partagent la glace ensemble depuis leur enfance viennent encore d'améliorer leur record du monde de deux points - avec un score de 92.73 - et se sont mis en très bonne place pour remporter le titre pour la 5e fois de leur carrière.