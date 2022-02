Nathalie Péchalat : La femme de Jean Dujardin face à un gros coup dur avant les JO !

Plus que quelques jours et les Jeux olympiques d'hiver débuteront du côté de Pékin, en Chine. Un évènement planétaire au cours duquel la délégation française tentera de briller pour ramener un maximum de médailles au pays. Pour veiller à ce que les choses se passent pour le mieux, les athlètes pourront compter sur la présence de leur cheffe de mission et également président de la FFSG, Nathalie Péchalat. La femme de Jean Dujardin a décidé de rester dans le sport qui l'a fait connaître afin d'y occuper des fonctions importantes.

Forte de plusieurs éléments de qualité, à l'image du couple formé par Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, l'équipe française de patinage devrait avoir fière allure pendant cette compétition. Et pour les épauler, Nathalie Péchalat était censée décoller ces jours derniers en direction de Pékin, sauf qu'un contretemps de taille l'en empêche à l'heure actuelle. La mère de Jeanne a été testée positive au Covid-19 et ne peut donc pas se rendre en Chine pour le moment, tout comme Brigitte Henriques, la présidente du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). "Elles soutiendront à distance les athlètes français et l'encadrement présents en Chine et envisagent de se rendre à Pékin quand leur situation le permettra", précise un communiqué du CNOSF publié mardi.

Un gros coup dur pour l'ancienne patineuse de 38 ans qui devait se faire une joie de s'envoler pour des Jeux olympiques attendues depuis quatre ans. Présidente de la FFSG depuis mars 2020 et sa belle victoire lors des élections, elle continue de s'impliquer à un haut niveau dans le sport. Championne de France à cinq reprises, elle fait partie des meilleures patineuses françaises des 20 dernières années.

Obligée de rester en France et de se confiner, espérons pour Nathalie Péchalat qu'elle pourra compter sur le soutien de Jean Dujardin dans cette période difficile.