Guillaume Cizeron critiqué pour son orientation sexuelle : Nathalie Péchalat pose un geste fort

C'est le genre de situation qui ne devrait plus se produire de nos jours et pourtant, certaines personnes ont encore du mal à accepter les différences de chacun. Considéré comme le duo le plus brillant du patinage mondial actuel, Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis sont l'une des meilleures chances de médailles françaises aux prochains Jeux olympiques d'hiver qui se tiendront à Pékin en février. Pourtant, certains problèmes extra-sportifs n'ayant rien à voir avec le patinage pourraient leur causer des torts...

En mai 2020, Guillaume Cizeron a décidé de faire son coming out dans les médias. Une annonce courageuse dans un univers où peu de sportifs osent encore en parler aujourd'hui. Sauf que pour certains, cela semble poser problème.

Dans des propos rapportés par la chaîne russe MatchTV, le juge international de patinage artistique Alexander Vedenin a totalement dérapé en parlant du patineur de 26 ans. "L'un des partenaires (ndlr : Guillaume Cizeron) a une orientation sexuelle non traditionnelle, et ça ne peut pas se cacher", a-t-il déclaré. Face à ses propos, Nathalie Péchalat, tout juste nommée présidente de la Fédération française des sports de glace (FFSG) a décidé de réagir en adressant un courrier au président de la Fédération internationale de patinage (ISU). "Depuis plusieurs mois, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sont pris pour cible, pas sur un plan sportif, mais en raison de l'orientation sexuelle de Guillaume", écrit-elle.

Visiblement révoltée face à cette situation, la femme de Jean Dujardin monte au créneau. "Nous ne pouvons pas accepter ce qui arrive à nos athlètes. La Fédération internationale de patinage ne peut pas rester silencieuse face à cette poussée de haine", lance-t-elle.

C'est d'une bêtise incommensurable à laquelle il est même difficile de répondre

Au centre de cette affaire, le patineur Guillaume Cizeron, installé à Montréal, a réagi dans les colonnes du Parisien hier. Même s'il paraît relativement calme dans ses propos, le Français pense qu'il y a une raison cachée derrière ce comportement. "C'est une tentative un peu pathétique de nous nuire", assure-t-il, avant de donner son ressenti sur les propos du juge russe : "C'est d'une bêtise incommensurable à laquelle il est même difficile de répondre. C'est d'un niveau intellectuel tellement bas".