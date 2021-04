Guillaume Cizeron : Humiliations et violences homophobes, le patineur évoque une enfance difficile

Quand on te dit que tu es une tapette, que tu es une merde, tu finis par penser que tu es une merde

Aujourd'hui, Guillaume Cizeron est une star internationale de la danse sur glace. Mais il n'aurait jamais cru à une telle destinée alors qu'il était petit, et qu'il se faisait insulter pendant la récréation. "On se construit beaucoup dans le regard des autres. Quand on te dit que tu es drôle, beau ou intelligent, ça devient une espèce de valeur pour toi. Tu forces même peut-être le trait parce que tu sais que tu vas plaire avec cette qualité. Quand on te dit que tu es une tapette, que tu es une merde, tu finis par penser que tu es une merde, regrette-t-il. Quand on t'humilie, tu finis par avoir vraiment honte et ce sentiment s'ancre très fort. C'est dur de déconstruire les croyances qu'on a sur nous-même, comprendre qu'on n'est pas forcément comment les gens nous définissent. C'est le travail intérieur de toute une vie..."

Il a longtemps cru qu'il vieillirait et mourrait seul, "dans le secret", qu'aucun happy ending n'était possible pour les membres de la communauté LGBT. L'avenir lui a donné tort. Outre cette exode littéraire, Guillaume Cizeron s'apprête à rejoindre la patinoire de Montréal pour préparer l'or aux JO de Pékin de 2022. Autant dire que les critiques que peuvent provoquer la sortie de son ouvrage le laisse de glace...

