Roxana Maracineanu : Confidences sur son fils et la mort de Lise Vidal

Une vie de famille rondement bien menée

Toutefois, bien qu'elle se confie rarement dans la presse sur sa vie privée, Roxana Maracineanu n'a pas hésité, en février 2020, à partager les changements que sa nouvelle vie de ministre ont engendré sur sa vie de famille. "Sa vie de journaliste sportif l'amenait à bouger la moitié de l'année alors que je restais avec les enfants," avait-elle expliqué à Closer au sujet de son époux. Et d'ajouter : "Un an plus tard, il réalise combien c'est chouette d'être plus proche de ses enfants et d'accompagner sa femme dans une aventure exceptionnelle."