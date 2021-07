Mort de Lise Vidal à 43 ans : vive émotion et nombreux hommages

C'est un véritable coup de massue pour les amateurs de sport à voile et pour le monde du sport en général. L'une des plus brillantes véliplanchistes française, Lise Vidal, s'est éteinte vendredi 2 juillet. Double championne d'Europe de planche à voile, en 1999 et en 2004, la sportive a succombé des suites d'une hémorragie cérébrale, comme l'a confirmé le site officiel de la Fédération française de voile (FFV) dans un communiqué.

Appréciée par tous les amateurs de planche à voile, Lise Vidal était une femme aimée et respectée. "Elle avait représenté la France aux JO de Sydney et accompagnait les futurs talents de la voile, Lise Vidal nous a brutalement quittés ce vendredi. Toutes nos pensées accompagnent ses proches dans cette épreuve", indique la FFV sur Twitter. Native de Marseille, Lise Vidal avait terminé à la neuvième place des Jeux Olympiques de 2000 en Australie et elle fut membre de l'équipe de France de 1999 à 2007.

Une pionnière devenue un modèle pour les jeunes générations

Véritable pionnière de son sport, Lise Vidal a permis à d'autres femmes de se lancer. "Lise avait participé aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, ouvrant la voie aux futurs succès olympiques de Faustine Merret et de Charline Picon", précise le communiqué de la FFV. Après sa brillante carrière, elle avait d'ailleurs décidé de rester dans son sport pour accompagner les jeunes générations en devenant Cadre Technique National à la FFV. "Avec un investissement sans faille, elle accompagnait l'émergence et l'épanouissement des meilleurs jeunes marins Français et plus particulièrement des Filles", détaille le communiqué.