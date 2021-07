Diaporama Roxana Maracineanu : Confidences sur son fils et la mort de Lise Vidal

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education, de la Jeunesse et des Sports, et Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports, font la promotion du Pass'Sports à Toulouse, le 12 avril 2021. © Thierry Breton / Panoramic / Bestimage

Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports lors de la 2ème convention nationale de prévention des violences dans le Sport au Conseil Economique Social et Environnemental à Paris, France, le 2 avril 2021. © Panoramic/Bestimage

13 / 14

Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports et Roxana Maracineanu, ministre déléguée auprès du ministre de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des Sports lors de la 2ème convention nationale de prévention des violences dans le Sport au Conseil Economique Social et Environnemental à Paris, France, le 2 avril 2021. © Panoramic/Bestimage