Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron mariés "de force" : les débuts difficiles du duo sacré aux JO

Ils étaient attendus et ils n'ont pas déçus. Loin de la même, puisque quatre ans après leur médaille d'argent frustrante à Pyeongchang, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont réussi une performance époustouflante aux Jeux olympiques de Pékin en finissant largement devant leurs concurrents. Une récompense suprême qui vient récompenser de nombreuses années de travail puisque les deux patineurs travaillent ensemble depuis qu'ils ont respectivement neuf et dix ans.

Une union que l'on doit à la mère de la jeune femme de 26 ans, Catherine Papadakis, coach de patinage, qui a vite senti le potentiel des deux patineurs. "Honnêtement, j'ai vu la graine de champions olympiques dès leur première année. C'était magique, exceptionnel, tout était là en germe", se souvient-elle. Pourtant, Gabriella et Guillaume sont loin de partager l'enthousiasme de l'entraîneuse puisqu'ils se sentent mariés "de force" à cette époque. "J'étais vraiment convaincue de leur potentiel, mais je ne leur ai jamais dit : vous allez être champions du monde. Eux n'étaient pas du tout dans cette optique", poursuit celle qui les a entraînés jusqu'à leur 18 ans.

Papadakis-Cizeron : stop ou encore ?

Aujourd'hui installés à Montréal au Canada, le duo a bien changé et les titres se sont accumulés. Si les choses n'ont pas toujours été simples pour Guillaume Cizeron, qui a fait son coming out en 2020 et qui en subit malheureusement les conséquences depuis dans son sport, il est difficile de savoir aujourd'hui jusqu'où ils iront. La mère de Gabrielle Papadakis elle-même n'en sait rien : "S'ils avaient été champions olympiques il y a quatre ans, la question ne se serait même pas posée car ils étaient très jeunes à l'époque. Là, ils ont une longue carrière, un palmarès énorme... mais ils sont encore jeunes et quelque part c'est leur travail. Alors suspense...", conclut-elle.