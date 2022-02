JO Pékin 2022 : Guillaume Cizeron, séparé de Deborah, sa première histoire d'amour

C'est l'une des plus belles chances de médaille pour la France lors de ces Jeux olympiques et ils s'apprêtent à faire leur entrée en lice aujourd'hui. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron tenteront de décrocher la médaille d'or à Pékin, quatre ans après leur deuxième place cruelle en Corée du Sud. Installés à Montréal au Canada, le couple de patineur domine la discipline depuis plusieurs années maintenant et ces JO pourraient être leur consécration. Au-delà de cette carrière sportive brillante, le patineur de 27 ans a décidé en avril 2021 de sortir son autobiographie, Ma plus belle victoire, dans laquelle il évoque sa vie privée, de son coming out aux agressions homophobes dont il a été victime lorsqu'il était plus jeune.

Il y révèle également une anecdote plutôt surprenante sur celle qui a eu un rôle important dans son coming out, sa première copine Deborah. "C'est sa beauté qui me séduit, son rire aussi, et je dois lui plaire également car nous nous approchons. Enfin, à mon avis, c'est elle qui s'approche, je ne me vois pas faisant le premier pas", se souvient Guillaume Cizeron dans son livre, avant de poursuivre : "Je l'aime, elle m'aime en retour et me le montre, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'aimer une fille et je me dis que s'il existe une seule chance que je devienne hétéro, cette chance s'appelle Deborah".

Ça me semblait impossible à dire, complètement impossible, j'étais paralysé par la honte

Malgré cette envie, Guillaume Cizeron ne parvient pas à éprouver de désirs pour la jeune femme et va finir par lui révéléer "son secret". "Deborah est la première personne à qui j'ai avoué être homosexuel. Ça me semblait impossible à dire, complètement impossible, j'étais paralysé par la honte", raconte le patineur qui a ressenti un déblocage à ce moment-là. Il a enfin "pu concevoir de révéler son homosexualité à ses soeurs" Blandine et Aurélie, ainsi qu'à son père Marc.

Si aujourd'hui tout n'est pas facile et qu'il fait malheureusement face aux critiques, Guillaume Cizeron a trouvé le courage d'évoquer sa sexualité et il le doit en bonne partie à Deborah.