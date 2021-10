Jean Dujardin, papa de quatre enfants : qui sont les différentes mamans ?

Si le public français et international connaît bien Jean Dujardin et certaines femmes qui ont marqué sa vie, ses enfants, eux, restent dans l'ombre pour des raisons évidentes. L'acteur qui se dévoile pourtant au cinéma et à la télévision, est en fait un grand timide dans la vraie vie ! Papa de quatre enfants, le quadragénaire s'est marié trois fois.

Avant de connaître la gloire, il a été en couple dans les années 1990 avec la mystérieuse Gaëlle Demars, sa première femme et maman de ses deux fils aînés, Jules et Simon (21 et 19 ans). D'ailleurs, Jules a suivi les traces de son papa et est devenu acteur. Le jeune homme a été vu au côté de son papa dans Le Coeur des hommes 2, en 2006, où il jouait Romain. Les fils de l'artiste font rarement des sorties officielles en sa compagnie : la dernière lors de laquelle ils ont été pris en photo ensemble remonte à 2014, à Roland-Garros.

Alors qu'il donne la réplique à Alexandra Lamy dans la série culte Un gars, Une fille, Jean Dujardin tombe amoureux de sa partenaire. Son couple avec Gaëlle Demars vole en éclat : ils se séparent dans les années 2000. Les deux comédiens se marient en 2010 mais, après des années de romance, ils finissent par divorcer en 2013. Un an plus tard, l'ami proche de Gilles Lellouche et de Nicolas Bedos officialise son histoire avec l'ancienne championne de patinage artistique, Nathalie Péchalat et le couple accueille son premier enfant, une petite Jeanne en 2015.