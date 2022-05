"Il se tripotait la nouille" : Seule sans Adil Rami, sa compagne Lena se fait suivre par un pervers à Troyes

Partie à Troyes pour voir son chériAdil Rami, actuellement capitaine dans l'équipe de l'Estac, Lena Guillou tente tant bien que mal de s'occuper lorsqu'il travaille. Alors qu'elle s'ennuyait dans son immense appartement, l'ancienne candidate des Marseillais à Dubaï pensait avoir eu une idée lumineuse en décidant d'aller se balader dans cette charmante bourgade de l'est de la France. Malheureusement, cette promenade s'est révélée glauque (voire même très dangereuse) pour la jolie brune, qui s'est fait suivre par un pervers sexuel qui a jugé bon de sortir son sexe et de se masturber en face d'elle.

Amusée mais un peu choquée, elle raconte en story Instagram : "Je suis partie boire un petit verre dans Troyes, il m'est arrivé un truc. Mais alors ça m'a dégoutée. C'est à dire qu'en fait je buvais mon petit verre... Et en fait je calcule pas trop et puis, en plus, je suis myope... Et là je lève les yeux, et je vois un monsieur complètement taré en train de se tripoter la nouille en me regardant. Ah ça me débecte. J'étais là mais mon dieu, mais partons. C'était horrible. Ça devrait pas se balader dans la rue ce genre de choses. C'est grave. Mais vraiment il se léchait les babines." Revenue à la maison, la jeune femme - qui a récemment confié avoir souffert de harcèlement sexuel étant plus jeune - ne semble pas du tout prête à pointer de nouveau le bout de son nez dehors après cette aventure des plus sordides.

Qu'elle se rassure, l'ancienne candidate des Princes et des Princesses de l'amour n'a peut-être plus beaucoup de temps à attendre avant de quitter la ville de Troyes puisque son compagnon a signé à l'Estac jusqu'en juin 2022. Plus qu'un mois à attendre donc !

En couple avec Adil Rami depuis plusieurs mois, les amoureux ont officialisé leur relation le 21 février dernier sur les réseaux sociaux. Récemment, la jeune femme a révélé recevoir de nombreuses critiques d'internautes l'accusant d'être matérialiste et de profiter de l'argent de son homme.

"C'est quelqu'un de très simple et on vit nos vies simplement en fait. J'ai jamais été 'femme de' et même si à l'heure actuelle j'avais encore mon institut de sourcils, je serais toujours pas 'femme de (...) Je ne l'ai pas attendu pour payer quoi que ce soit, ni pour avoir le train de vie que j'ai actuellement" avait-elle tenu à souligner sur Instagram.