"La petite, elle a mes codes" : Adil Rami cash sur son couple avec Léna et la jalousie

C'est le couple du moment en Ligue 1 et personne ne l'avait vraiment vu venir. Depuis maintenant un peu plus d'un mois, le champion du monde est en couple avec Léna Guillou. La candidate de télé-réalité, que l'on a pu voir dans Les Marseillais à Dubaï, est tombée amoureuse du beau gosse sportif de 36 ans et depuis, les choses se passent très bien entre les deux tourtereaux qui n'arrêtent pas de se taquiner par réseaux sociaux interposés !

Très souvent ensemble, Adil et Léna étaient sur la route ce vendredi 1er avril 2022 et le footballeur, qui évolue désormais à Troyes, en a profité pour faire un petit question/réponse avec ses 995 000 abonnés. Parmi les questions, l'une d'elles s'intéresse à la relation entre les deux amoureux et précisément à la possible jalousie de Léna par rapport au fait qu'Adil suive plusieurs jolies filles sur Instagram. La réponse de l'ancien coéquipier de Paul Pogba et Kylian Mbappé chez les Bleus est très claire : "Compliqué de la rivaliser la petite, très, très compliqué", lance-t-il.

Elle prend mon téléphone quand elle veut

Une petite phrase qui devrait rassurer la jolie brune de 30 ans, mais au-delà de l'amour que lui porte Adil, il affiche également une totale transparence avec elle. "Deuxièmement, la petite, elle a mes codes. Elle prend mon téléphone quand elle veut et le plus important c'est que justement, je ne parle à personne", conclut-il.

Très à l'aise sur le couple qu'il forme avec Léna, Adil Rami a également répondu à d'autres questions, mais toujours avec l'humour qui le caractérise. Quand on lui demande le plus gros défaut de sa compagne, la réponse fuse. "Elle me vole mes chaussettes. Heureusement qu'elle a des beaux pieds", répond-il en se moquant gentiment.

Grande première pour Léna ce dimanche

Enfin, grande première à venir pour celle qui en a déjà vu des vertes et des pas mûres avec le footballeur, puisqu'elle va enfin assister au premier match de football de l'équipe de Troyes, dans laquelle évolue Adil. "Ce sera la première pour elle. On va amener des petits garde du corps parce qu'il y a du monde qui te demande cousine", lâche Adil Rami tout heureux que sa compagne assiste enfin à l'un de ses matchs.

Un petit question/réponse rigolo et instructif pour les fans d'Adil Rami et de Léna, qui semblent toujours aussi heureux !