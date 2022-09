Philippe Vandel (Europe 1) en couple avec une célèbre journaliste : leur relation souvent mise à rude épreuve

Les auditeurs d'Europe 1 ont rendez-vous avec lui tous les matins de 9h à 11h mais Philippe Vandel demeure une personnalité très discrète. L'homme de radio ne s'épanche par exemple jamais sur sa vie privée. On sait néanmoins qu'il est heureux en couple avec une journaliste bien connue du petit écran. Il s'agit de Dorothée Olliéric, une reporter de guerre pour France 2. Philippe et la jolie brune ont eu ensemble deux enfants, Castille et Félix.

Une vie de famille qui n'a pas poussé Dorothée Olliéric à changer de métier. Lors d'une interview accordée à Closer, à l'occasion de la sortie de son livre sur Maxime Blasco, elle a exprimé sa reconnaissance vis-à-vis des siens, lesquels l'ont toujours soutenue dans sa carrière. "Mes enfants et mon conjoint m'ont toujours laissée partir et c'est très important. Si je voyais tout le monde pleurer, ce serait terrible", a-t-elle déclaré. Cela ne facilite toutefois pas les départs comme elle le souligne : "Evidemment, et même après plus de 20 ans de reportages de guerre, j'ai toujours la boule au ventre et je culpabilise de laisser mes enfants depuis qu'ils sont tout petits".

Bien consciente des risques auxquels elle s'expose en se rendant dans des pays en guerre, Dorothée Olliéric reste une véritable passionnée en quête de cette "dose de petits moments dangereux". Jamais certaine de retrouver son nid douillet, elle a instauré une touchante habitude avec son clan. "Avant chaque départ, je regarde mes enfants dans les yeux, et je leur dis 'je t'aime'. Je veux que ce soit le dernier mot, le dernier regard qu'ils aient de moi si je ne reviens pas...", a-t-elle rapporté. Des scènes qui peuvent sembler déchirantes mais qui ne surprennent plus ses enfants. "Je pense qu'ils sont habitués à me voir en gilet pare-balles à la télé et ils ne sont pas plus inquiets que ça. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, je suis rassurée : aucun des deux n'a envie de devenir reporter de guerre !", a-t-elle conclu.