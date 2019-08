Sidonie Biémont : L'ex d'Adil Rami livre les secrets de son corps parfait

Lors de sa toute première interview depuis des semaines, accordée en exclusivité 19 août 2019 à RMC et à Christophe Dugarry pour son émission Team Duga, Adil Rami a déclaré que le football était ce qu'il y avait de plus important pour lui. Pas très élégant pour ses enfants Zayn et Madi dont il n'a absolument pas été question lors de l'entretien réalisé en direct au téléphone, depuis Cannes. Le défenseur de 33 ans s'entraîne sur la Croisette, en attendant de trouver un nouveau club. L'Olympique de Marseille l'a licencié pour faute grave.

Les deux adorables garçons qui fêteront leur troisième anniversaire le mois prochain vivent à Paris avec leur maman, Sidonie Biémont. La sublime brune de 38 ans a quitté la capitale avec eux pour quelques jours de vacances au soleil. Tous ont pris la direction de la Méditerranée sans que leur maman ne dévoile précisément leur destination afin de préserver leur tranquillité remise en question après la rupture fracassante d'Adil Rami avec Pamela Anderson survenue à la fin du mois de juin.

Durant ses vacances, Sidonie Biémont a publié plusieurs photos d'elle avec ses jumeaux, mais aussi en bikini. L'une de ses images a tout particulièrement fait réagir tant l'ex d'Adil Rami est époustouflante en maillot de bain deux-pièces. Submergée de remarques et de questions, elle a choisi de révéler ses secrets pour obtenir une ligne aussi belle dans une publication datant du 18 août 2019.

"Beaucoup de messages suite à cette photo en story ! Concernant ma routine sport, elle est simple et régulière surtout. Pilates by @millarivera_coach, 2 à 3 fois par semaine. En remplacement ou complément, je vole, je kiffe et je gaine avec @flyyoga_by_florie, et boxe thaï avec @so_coaching quand j'ai le temps ! Of course Pilates pré-natal en Espagne toute ma grossesse et reprise doucement 3/4 mois après", a-t-elle écrit.