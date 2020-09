Émilie Fiorelli maman : sa jolie preuve d'amour à son fils Farrell

Maman pour la deuxième fois depuis le 22 août dernier, Émilie Fiorelli est désormais bien débordée ! Toutefois, elle a trouvé le temps de faire honneur à son fils, prénommé Farrell. Ce vendredi 11 septembre 2020, via sa story Instagram, l'ancienne gagnante de Secret Story a révélé s'être tatoué son prénom et sa date de naissance sur le bras, en dévoilant la photo de cette marque indélébile.

Et Émilie a trouvé une place toute particulière puisque l'hommage à son bébé apparaît sous celui de sa fille Louna, réalisé là aussi quelque temps après son premier accouchement, en avril 2018. Les deux bambins ont un point commun dans leur date de naissance : le numéro 22. Certainement le nouveau chiffre porte-bonheur de leur célèbre maman !

Celui qui ne risque pas en revanche d'apparaître sur le corps d'Émilie Fiorelli, c'est M'Baye Niang. Et pour cause, depuis son coup de foudre en 2017, le couple a essuyé quelques ruptures. La dernière en date, survenue pendant la grossesse, semble malheureusement définitive. Sans s'épancher sur le sujet, la jolie Marseillaise avait bien malgré elle dû confirmer les rumeurs de séparation, confiant traverser une "période difficile". C'est d'ailleurs uniquement accompagnée de son frère jumeau Loïc qu'elle a donné naissance à son fils. Et pour cause, le footballeur avec qui elle partageait sa vie était retenu par ses obligations professionnelles à Lille. "Farrell 22.08.2020. 4,200 kg. Je suis tellement heureux que mon fils soit enfin là. J'ai hâte de venir te rencontrer et te voir après mon match ce soir avec ta grande soeur. Je vous aime", écrivait-il tout de même sur Instagram.

Désormais maman célibataire, Émilie Fiorelli garde malgré tout le sourire grâce à Louna et Farrell. De temps en temps, elle livre de timides confidences sur son nouveau quotidien épuisant, mais aussi tellement merveilleux. En outre, une semaine seulement après son accouchement, elle révélait avoir déjà perdu 13 kilos. Une très bonne nouvelle pour celle qui n'a jamais caché avoir hâte de retrouver son corps d'avant et ne pas tellement aimer être enceinte.