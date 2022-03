Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang : comment ses enfants gèrent la distance avec le footballeur

Emilie Fiorelli aura voulu y croire jusqu'au bout mais, à la fin de l'année 2021, elle fut obligée de se faire à l'idée qu'entre elle et M'Baye Niang, cela ne fonctionnait plus. En effet, après plusieurs années tumultueuses marquées par des ruptures et des réconciliations, le couple a décidé de se séparer une bonne fois pour toutes. "Je n'étais plus amoureuse... (...) À force d'usure, d'abus, j'ai fini par me détacher et me faire une raison. Aujourd'hui, je suis heureuse comme ça", avait confié sur ses réseaux sociaux l'ancienne gagnante de Secret Story (2016).

Outre son propre épanouissement, Emilie Fiorelli doit tout de même penser à celui des deux enfants qu'elle a eu avec le footballeur professionnel, Louna (3 ans) et Farrell (1 an). D'autant plus qu'ils ne sont pas amenés à voir leur père très régulièrement. Car oui, M'Baye Niang a été muté au club des Girondins à Bordeaux au mois de septembre dernier. Pendant un temps, Emilie Fiorelli avait d'ailleurs songé à quitter Marseille pour le suivre avec les enfants mais elle avait fini par "laisser tomber". Ainsi, les deux ex font en sorte de rester une famille à distance et d'après la jolie blonde, Louna et Farrell n'ont aucun problème avec ça.

"Tes enfants ne souffrent pas trop de l'absence de leur père ?", lui a-t-on demandé lors d'un question/réponse sur Instagram au cours du week-end. Et pour Emilie Fiorelli d'expliquer : "Pour l'instant non, ils ont leur papa au téléphone tous les jours. Ils le voient quand son emploi du temps lui permet d'être dispo". La soeur jumelle de Loïc Fiorelli promet toutefois d'être prête à effectuer des changements si Louna et Farrell venaient à réclamer la présence de leur père. "Si un jour ils en souffrent, je ferai en sorte de nous rapprocher de lui. Le bonheur de mes enfants passera avant tout", a-t-elle assuré.

Pour rappel, M'Baye Niang s'est déjà retrouvé séparé de ses enfants. C'était en 2021 lorsqu'il était installé aux Émirats arabes-unis pour un prêt. Auparavant, il a évolué au sein de l'équipe de Rennes en Bretagne. À Bordeaux, l'international sénégalais a signé pour deux saisons plus une en option.