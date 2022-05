"J'ai été trompée, salie, humiliée" : Emilie Fiorelli cash après sa rupture avec M'Baye Niang !

Durant plusieurs années, Emilie Fiorelli, grande gagnante de Secret Story (saison 9, en 2015), a vécu une histoire d'amour avec le footballeur M'Baye Niang. Ensemble, le couple a eu deux enfants : Louna (4 ans) et Farrell (2 ans). Après plusieurs séparations, la jolie blonde et le sportif ont finalement tiré un trait définitif sur leur relation. En janvier dernier, l'ancienne candidate de télé-réalité officialisait ainsi leur rupture. Quatre mois plus tard, elle donne quelques explications quant aux raisons de ce choix.

Dimanche 15 mai 2022, la belle de 32 ans se saisit de son compte Instagram pour y pousser un coup de gueule. En story, elle demande à ses fidèles followers de respecter sa vie privée et surtout celle de son ex-compagnon. "S'il vous plait, veuillez ne plus m'informer sur les sorties nocturnes, les fréquentations ainsi que tout ce qui touche à la vie du père de mes enfants. Nous ne sommes plus ensemble", écrit-elle. Un message qui survient certainement après que certains internautes aient jugé bon de la prévenir des moindres faits et gestes de M'Baye Niang.

Ce n'est pas tout : celle qui avait intégré la Maison des secrets avec son frère jumeau Loïc relate l'enfer qu'elle a vécu lorsqu'elle était en couple avec le footballeur. "Oui j'ai été trompée et pas qu'une fois. Oui j'ai été salie, humiliée et bien plus que j'éviterais d'étaler ici je n'en suis pas fière. Aujourd'hui j'ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l'on formait, poursuit-elle. Alors STOP, arrêtez de venir me dire ce qu'il fait même si cela me conforte dans mon choix, ça ne me sert strictement à rien. Aujourd'hui je suis heureuse, mes enfants le sont aussi alors tout est parfait. On s'entend comme il le faut c'est le principal."

Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, Emilie Fiorelli est questionnée sur sa vie amoureuse actuelle. Alors que les internautes demandent si elle est de nouveau en couple, elle indique préférer préserver son jardin secret. "Cela reste privé comme je l'ai déjà dit", déclare-t-elle. Peut-être annoncera-t-elle une bonne nouvelle un jour...