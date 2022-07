Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang : les ex se retrouvent en vacances, ces photos qui ne trompent pas

"Oui j'ai été trompée et pas qu'une fois. Oui j'ai été salie, humiliée et bien plus que j'éviterais d'étaler ici, je n'en suis pas fière. Aujourd'hui j'ai fait le choix (depuis un moment) de ne plus donner de chance au couple que l'on formait", confiait Emilie Fiorelli au mois de mai dernier. Agacée d'avoir encore affaire à des questions sur sa rupture avec M'Baye Niang, qu'elle a officialisée en janvier 2022, l'ex-gagnante de Secret Story (2015) décidait de lever le voile une bonne fois pour toutes sur les raisons qui l'ont poussé à quitter le footballeur.

Et malgré une fin de relation plutôt compliquée, Emilie Fiorelli semble être restée en bons termes avec son ex. La preuve, ils partagent actuellement des vacances ensemble ! En effet, la jolie Marseillaise de 32 ans et l'international Sénégalais ont mis le cap sur la Corse et plus particulièrement la ville de Porto-Vecchio pour y vivre de bons moments avec leurs deux enfants Louna (4 ans) et Farrell (2 ans).

Sur Instagram dimanche 3 juillet 2022, M'Baye Niang a partagé une belle photo de lui entouré de ses deux petits lors d'une journée à la plage. De son côté, Emilie Fiorelli a posté en story des images de cette même journée. Ni l'un ni l'autre ne se sont filmés ou n'a confié être ensemble mais les tenues de plage de Louna et Farrell ne trompent pas, ni le cadre idyllique où ils se trouvent (voir notre diaporama).