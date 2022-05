Emilie Fiorelli séparée de M'Baye Niang mais toujours en contact avec lui : leur relation "pas toujours facile"

En décembre 2021, Emilie Fiorelli a annoncé sa énième rupture avec M'Baye Niang. Et celle-ci semble cette fois être définitive. En effet, après plusieurs années de relation marquées par des séparations houleuses et de brèves réconciliations, l'ancienne gagnante de Secret Story (2016) a pris la décision de prendre ses distances. "Je n'étais plus amoureuse... (...) À force d'usure, d'abus, j'ai fini par me détacher et me faire une raison. Aujourd'hui, je suis heureuse comme ça", avait-elle confié sur ses réseaux sociaux.

Impossible toutefois de réellement tourner la page avec le footballeur professionnel. Et pour cause, avec lui, Emilie Fiorelli a eu le bonheur d'accueillir deux enfants : Louna (4 ans) et Farrell (1 an et demi). Lors d'une session question/réponse réalisée sur Instagram lundi 2 mai 2022, elle a donc confié tout faire pour rester en bons termes avec son ex. "Je ne dis pas que cela a toujours été facile. Mais on s'entend bien, on a deux enfants ensemble. C'est important de faire les choses correctement pour le bien de tous", a écrit la Marseillaise de 30 ans.

Il est d'autant plus important pour Emilie Fiorelli de maintenir de bonnes relations avec le joueur de foot qu'il vit depuis septembre dernier à Bordeaux, il a été muté dans le club des Girondins. Ils font donc en sorte de rester une famille soudée malgré la distance. "Ils (les enfants, ndlr) ont leur papa au téléphone tous les jours. Ils le voient quand son emploi du temps lui permet d'être dispo", confiait il y a quelques mois la soeur jumelle de Loïc. Elle assurait par ailleurs être prête à effectuer des changements si Louna et Farrell venaient à réclamer la présence plus régulière de leur père. "Si un jour ils en souffrent, je ferai en sorte de nous rapprocher de lui. Le bonheur de mes enfants passera avant tout".

D'ailleurs, récemment, Emilie Fiorelli a passé du bon temps à Bordeaux avec ses enfants où elle a retrouvé M'Baye Niang et a pu assister à l'un de ses matchs, le tout premier pour son fils Farrell.