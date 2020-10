Émilie Fiorelli et M'Baye Niang réconciliés ? Le footballeur s'excuse et lui fait une déclaration

Le 22 août dernier, elle donnait naissance à son deuxième enfant, Farrell, deux ans après l'arrivée de son aînée Louna. Un moment fort en émotion qu'elle a dû vivre sans le père de ses enfants, M'Baye Niang retenu par ses obligations de footballeur. Une absence d'autant plus remarquée que le couple s'est séparé pendant la grossesse de l'ex-gagnante de Secret Story. La jolie Marseillaise a même entrepris de supprimer ses photos de leur duo sur Instagram, dédiant son compte à ce qui a tout l'air d'une vie de maman célibataire. Mais voilà, de l'eau a semble-t-il coulé sur les ponts : Émilie et M'Baye Niang pourraient bien s'être donné une nouvelle chance.

C'est le sportif professionnel qui a semé le doute dimanche 18 octobre 2020. Sur Instagram, il a fait une belle déclaration d'amour à sa petite famille, reconnaissant au passage avoir commis quelques erreurs de conduite. "Puisque 'l'erreur en chemin doit être attribuée à la faute du guide', je me dois de reconnaître que j'en ai commis de grossières au cours de ces dernières années. Vous êtes ma force, ma motivation et ma détermination, je ferai tout pour vous rendre heureux. Je vous aime à l'infini", a-t-il écrit sous un portrait en dessin d'Émilie Fiorelli avec ses deux enfants dans les bras. Bien que les commentaires soient désactivés, les internautes ont été nombreux à s'émouvoir de cette belle attention, comme le prouvent les 28 000 mentions "j'aime".

De son côté, la soeur jumelle de Loïc ne s'est pas exprimée sur sa situation sentimentale. Déjà sur leur rupture, elle ne s'était que très peu épanchée, précisant qu'il s'agissait bien sûr de "raisons personnelles". "Merci de ne plus me poser cette question, car je n'y répondrai plus", demandait-elle à sa communauté.

C'est en juin dernier que le couple avait pris la décision de faire un break, peu de temps après l'annonce du sexe de leur deuxième enfant. À ce moment-là, des rumeurs ont rapporté que le footballeur n'avait que très peu apprécié que sa moitié révèle qu'ils attendaient un petit garçon sur ses réseaux sociaux. À noter que ce ne fut pas la première fois qu'ils se séparaient. En juillet 2018 déjà, Émilie Fiorelli et M'Baye avaient pris des chemins différents. À l'époque, elle n'avait pas non plus souhaité dévoiler les raisons de leur séparation.