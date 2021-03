Charlène et Benoît prêts à quitter Mamans & Célèbres ? Le couple déçu par l'émission...

Une page se tourne pour Charlène et Benoît. Le couple révélé dans Secret Story en 2017 a décidé de mettre un terme à son aventure dans Mamans & Célèbres. Depuis quelques temps déjà, les parents de Thyam (10 mois), n'apparaissaient plus dans le programme de TFX, mettant la puce aux oreilles des internautes.

Lors d'une session questions/réponses sur Instagram, Benoît Douady a confirmé leur mise en retrait de l'antenne. "On fait une bonne pause", a-t-il confié. Le jeune homme de 30 ans explique vouloir se consacrer à d'autres projets professionnels avec sa compagne. Qui plus est, les amoureux estiment ne plus correspondre à l'image renvoyée par l'émission. "Il y a également beaucoup de déceptions vis-à-vis du programme que l'on apprécie de base. On vous en parlera certainement plus tard", a-t-il ajouté.

Les réactions de ses abonnés ne se sont pas faites attendre et, malgré leur peine, ils se sont montrés tout à fait compréhensifs. "J'adorais ce programme mais je ne regarde plus... Trop de superficialité, rien de naturel, ni de vrai", a regretté l'un d'entre eux. "Je suis déçu de la tournure avec les nouvelles mamans, Dubaï... Bref, c'est plus le petit programme sympa d'avant", a écrit un autre, faisant référence aux départs de plusieurs candidates aux Emirats arabes-unis dont Rym Renom et Martika Caringella.

Des messages auxquels Benoît Douady a réagi : "Énormément de messages de ce genre. Je comprends qu'il peut être plus difficile pour les téléspectateurs (parents) de s'identifier. Les gens aiment la simplicité, les productions l'inversent... (...) C'est dommage ! De base un beau programme qui montre la vie de tous les jours mais tout ça est en train de se perdre. Le naturel est en train de disparaître. Heureusement qu'il y a encore de très belles familles".

Pour rappel, Charlène et Benoît ont débarqué dans Mamans & Célèbres en août 2020. Les téléspectateurs avaient alors pu vivre les derniers jours de grossesse de la jolie blonde de 26 ans ainsi que l'arrivée de leur fils Thyam.