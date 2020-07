Charlène (Secret Story) : 1re photo de son fils Thyam, portrait craché de Benoît

"Mes amours. Le moment est venu de vous présenter notre merveille de garçon Thyam. Après 2 mois d'attente, le moment est venu de vous montrer sa petite bouille qui nous rend tellement heureux depuis 2 mois. Il n'y avait pas de bon ou moins bon moment pour vous le présenter, c'était juste le bon moment pour nous, on se sent prêts à vous le présenter ! Merci à tous ceux et celles qui ont respecté notre choix. Vous comprenez maintenant pourquoi on est fous de lui", a écrit le jeune papa. De son côté, la belle Charlène a également posé avec "les hommes de [sa] vie". "On est heureux de vous présenter Thyam, notre petit ange qui nous comble de bonheur depuis maintenant 2 mois, a-t-elle légendé. Un amour de bébé qui nous rend fiers tous les jours, je suis une maman comblée et je ne pouvais rêver mieux. Ma petite bouille d'amour, je vous aime tellement."

En commentaires, les internautes et quelques camarades de télé-réalité à l'instar d'Alain (Secret Story 11), Jesta (Koh-Lanta), Cindy (Koh-Lanta), Anaïs Sanson, Julia Paredes ou encore Cindy (Les Ch'tis) ont complimenté la jolie petite famille. Mais ce n'est pas tout : tous s'accordent à dire que le petit Thyam est le portrait craché de son papa !