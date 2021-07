Martika (Mamans & célèbres) : le prénom très original de bébé annoncé, 1res photos de famille !

La famille s'agrandit ! Martika Caringella, candidate de Mamans & célèbres et son mari Umberto Torretto ont accueilli leur deuxième enfant ce samedi 17 juillet 2021. Après une première annonce survenue peu après l'accouchement, les heureux parents se livrent un peu plus. Ainsi, la première photo ainsi que le prénom de l'adorable bébé sont enfin partagés au lendemain de la naissance !

C'est sur Instagram que le couple a présenté leur petit bébé. Martika et Umberto Torretto prennent la pose allongés, le nourrisson en pyjama rose et dans les bras de son papa. "On vous présente notre GIOIA. Elle est née ce samedi 17 juillet à 00h51, elle mesure 55cm et père 3,655kg ! C'est un vrai petit ange, elle est calme et très douce comme sa maman. Bon sinon elle ressemble pas mal à papa, mais je trouve quand même que c'est le sosie de sa grande soeur Mia qu'elle va rencontrer aujourd'hui... Trop hâte de vous raconter la suite", écrit l'heureuse maman.