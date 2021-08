Martika (Mamans & célèbres) : Panique à son accouchement, son mari a failli rater l'événement

Le 17 juillet 2021, Martika Caringella, candidate de Mamans & célèbres et son mari Umberto Torretto ont accueilli leur deuxième enfant. Une petite fille prénommée Gioia, née un an et demi après Mia. Le 1er août, la star de télé-réalité a fait des confidences sur son accouchement lors duquel, comme c'est souvent le cas, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Tout a commencé par un désaccord entre Martika et Umberto. Ce soir-là, la jeune femme sent des contractions, elle souhaite se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible contrairement à son mari qui a certainement dû penser que cela pouvait attendre. Après discussion avec une gynécologue, les voilà partis pour le centre hospitalier. "Je suis en souffrance de contractions, elles sont très rapprochées, je ne les supporte pas et j'ai chaud ! J'ai envie d'insulter Umberto tellement je souffre de douleur, le pauvre", explique la jeune maman qui déchante vite lorsqu'elle apprend que l'accouchement allait bien arriver ce soir-là mais... que son col n'était pas encore ouvert.

Sauf que, rebondissement, Gioia a finalement très vite pointé le bout de son nez. "00h30 La sage femme me consulte, PANIQUE !! Je suis ouverte à 9... OMG. La gynéco est en route ! 00h45 Arrivée de la Gyneco, en précipitation mais tout en détente, je sens quelque chose qui a passé mon bassin, le temps de se préparer, enfiler des gants...", se souvient Martika.