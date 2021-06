Martika (Mamans & Célèbres) enceinte : +20 kilos, double menton... elle s'assume avant l'accouchement

Fin janvier, Martika a annoncé sur Instagram qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. La candidate de Mamans & Célèbres (TFX) et son mari Umberto vont accueillir une deuxième petite fille. Depuis, la maman de Mia (1 an et demi) partage les joies, mais aussi les peines de cette nouvelle grossesse.

Comme à son habitude, Martika s'est saisie de son compte Instagram afin de partager sa nouvelle journée avec ses abonnés. Après avoir dévoilé des vidéos de sa fille Mia et elle en train de jouer, la belle brune de 31 ans a mis en avant son beau baby bump. Comme toutes les futures mamans, elle a pris du poids et l'assume. "Bon bah ça c'est mon ventre, avec mes vingt kilos en plus", a-t-elle tout d'abord confié.

Martika a ensuite mis ses jambes en avant : "Regardez mes jambes comment elles ont gonflé. Pleine de rétention d'eau, un double menton. Voilà, c'est ça la grossesse. Aujourd'hui je sens vraiment que mon ventre tire. Vivement que j'accouche." Fort heureusement pour elle, la naissance de sa deuxième merveille ne devrait plus tarder puisqu'elle en est déjà à 37 semaines.

C'est en partageant un beau portrait de famille que Martika avait annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant. "Notre famille s'agrandit, bientôt nous serons 4 ! Nous sommes trop heureux de pouvoir vous l'annoncer et de pouvoir partager avec vous cette merveilleuse nouvelle ! Mia sera une superbe grande soeur, j'ai tellement hâte ! @umberto.torretto. Ma vie entière", avait-elle écrit en légende. Et elle n'avait pas caché son choc en apprenant la nouvelle, car elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive aussi tôt. "Je l'ai appris le 7 novembre. J'étais très heureuse mais j'avais aussi très peur. C'était assez inattendu. Je n'arrivais pas encore à réaliser. Je n'étais pas bien. Je pensais plus à mes neuf mois de grossesse. En plus je venais de retrouver mon corps, j'étais bien physiquement. Je me suis dit : 'Oh non, juste maintenant. Je ne vais pas pouvoir en profiter", avait-elle notamment confié sur Snapchat après son annonce.

Mais le choc a vite laissé sa place au bonheur.