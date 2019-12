Nabilla : Son frère Tarek bientôt papa ? Une photo de sa femme sème le doute

Le 11 octobre 2019, Nabilla Benattia et son mari Thomas Vergara ont vécu l'un des plus beaux jours de leur vie : leur fils Milann est né et fait leur plus grand bonheur depuis. A présent, il est possible qu'un autre membre de la famille connaisse bientôt les joies de la paternité.

Tarek Benattia (23 ans) et sa femme Camélia pourraient prochainement devenir parents à en croire de récentes photos postées sur les réseaux sociaux. Pendant les fêtes de fin d'année, le couple a retrouvé Nabilla, Thomas et leur bébé Milann. L'occasion pour le groupe de prendre la pose ensemble.

Moulée dans une robe noire, Camélia a, selon des internautes, laissé apparaître un ventre arrondi – précisons qu'il est possible que ce soit le noeud de sa robe positionné sur son ventre qui donne cette impression. Sous ces photos likées par Camélia elle-même, de nombreux internautes demandent si elle est enceinte. La jolie brune ne répond pas.