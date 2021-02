Diaporama Nabilla, son anniversaire démesuré : villa de luxe, plus de 1500 roses... Thomas a assuré !

23 / 23

Théma - Ces stars qui font des dons pour lutter contre le coronavirus (COVID-19) - Stars giving money to help fight the coronavirus outbreak - - Nabilla fait don de 10.000 d'euros aux hôpitaux de Paris. Elle a reçu pour l’occasion un coup de fil de Brigitte Macron qui l’a remercié - Exclusif - Prix Spécial - No Web - Nabilla Benattia - Célébrités à la repésentation "An Evening With Al Pacino" au théâtre de Paris à Paris, France, le 22 octobre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

(No Web No Blog pour la Belgique et la Suisse) Exclusive - For Germany Call For Price - No Web - Celebs attending the "An Evening With Al Pacino" performance at the Paris theater in Paris, France, on October 22, 2018.