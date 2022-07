Shanna Kress enceinte : le sexe de son bébé révélé et le prénom déjà dévoilé

C'est le bonheur retrouvé pour Jonathan et Shanna qui ont passé de dernières semaines très compliquées. Et pour cause, au départ, les amoureux se préparaient à accueillir non pas un mais deux enfants, des jumeaux. Malheureusement, l'un des bébés était atteint de trisomie 21 et le couple a fait le choix "d'arrêter son coeur" via un avortement. C'est également d'un petit garçon qu'il aurait dû s'agir. Depuis, c'est soudés qu'ils se reconstruisent et vont de l'avant. "C'est vrai qu'on a eu pas mal de complications mais, vous savez la vie est belle et on a un petit ange qui arrive", relativisait Shanna sur ses réseaux sociaux, précisant que ce "petit ange" était en très bonne santé.

La jolie brune n'a désormais comme problème que de se faire à l'idée de son changement physique. Chose qui n'est pas des plus évidentes pour cette grande sportive. "Ma vie ressemble plus aux photos de gauche. Pas maquillée ! Mal habillée ! Plus rien de me va ! Double menton qui pousse ! Tâches sur la gueule (masque de grossesse), la flemme de tout faire je me sens super lourde, bouton sur le bas du visage, cellulite qui commence à être apparente, jambes lourdes, mauvaise circulation, je me pisse dessus, visage boursouflé", avouait-elle via un avant/après.