Shanna Kress enceinte : elle vit un véritable calvaire pendant sa grossesse...

Il y a quelques semaines, Shanna Kress annonçait être enceinte de jumeaux. Un bonheur sans nom qu'elle partage avec son amoureux Jonathan Matijas. Puis, le couple a déserté les réseaux sociaux. De retour, ils ont annoncé une mauvaise nouvelle : l'un des bébés est atteint de trisomie 21. Les futurs parents ont alors pris la décision "d'arrêter son coeur". Après l'avortement, Shanna Kress et Jonathan Matijas vont de l'avant. Sur les réseaux sociaux, la jolie brune partage ainsi de nouvelles photos de sa grossesse, révélant que tout n'est pas toujours rose pour elle.

"16SA... C'est vrai qu'on a eu pas mal de complications mais, vous savez la vie est belle et on a un petit ange qui arrive. Bien sûr on aime toutes se sentir jolies, bien sûr que je me prépare pour faire de jolies photos pour mon Instagram. Et oui je suis heureuse d'être enceinte mais on ne m'avait pas prévenue du quotidien réellement. Surtout quand je voyais certaines influenceuses en bombe h24 poster leurs super jolie bidon, écrit-elle. Vous avez oublié d'écrire quel était le quotidien les meufs !"

Ces quelques lignes apparaissent en légende de photos où elle apparait à gauche la mine fatigue et à droite souriante et rayonnante. "Ma vie ressemble plus aux photos de gauche. Pas maquillée ! Mal habillée ! Plus rien de me va ! Double menton qui pousse ! Tâches sur la gueule (masque de grossesse), la flemme de tout faire je me sens super lourde, bouton sur le bas du visage, cellulite qui commence à être apparente, jambes lourdes, mauvaise circulation, je me pisse dessus, visage boursouflé", lâche-t-elle.