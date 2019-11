Barbara Lune (Les Anges) : Enceinte de 8 mois, elle dévoile être tombée malade

Elle a participé aux Anges de la télé-réalité en 2015 mais elle est surtout connue pour sa relation très houleuse avec Raphaël Pépin, lui-même candidat de l'émission. Aujourd'hui, c'est une grande nouvelle que nous annonce la jolie Barbara Lune sur son compte Instagram. En effet, la jeune femme de 30 ans est enceinte ! Et son début de grossesse a été particulièrement compliqué.

C'est le 23 novembre 2019 que la chanteuse s'est emparée de son compte Instagram pour annoncer la bonne nouvelle à ses 556 000 followers. Habillée tout de noir, dos à la mer et les cheveux au vent, la belle pose fièrement en tenant son baby bump déjà très développé... Malheureusement, il y a eu une ombre au tableau : Barbara Lune est tombée malade. En légende de sa publication, elle raconte : "Je me dois de partager l'épreuve qu'on traverse depuis plusieurs mois avec mon chéri et notre petit trésor, pour que cela serve à tous les futurs parents. J'ai contracté le CMV, (le cytomegalovirus) ce virus que n'importe quelle maman peut attraper et qui n'est pas automatiquement dépisté par tous les médecins."

Tenant absolument à communiquer sur ce virus méconnu du grand public, la jeune femme en profite pour donner quelques explications : "Grâce à un simple dépistage, j'ai pu être suivie avec des échographies tous les 15 jours, et IRM de mon bébé (et amniocentèse pour certains cas). Je n'écris pas pour me plaindre, mais seulement pour alarmer les futures mamans sur ce virus de MERDE qui est plus répandu que la listériose ou la toxoplasmose mais dont personne ne parle et qui peut causer aux foetus des maladies graves, des handicapes lourds, et décès à la naissance !"

Dans une deuxième photo, Barbara Lune pose aux côtés de son chéri, un certain DJ Niko. Verres à la main, les amoureux sont tout sourires. "Je n'ai rien annoncé avant parce qu'on ne savait pas si on allait pouvoir garder notre merveille jusqu'à ce fameux IRM. Plusieurs mois d'attente et 1h30 dans un tube pour enfin avoir un verdict, et tu t'es battu comme un lion mon coeur !, déclare-t-elle ensuite avant de rassurer ses fans, je peux officiellement dire aujourd'hui que oui, je suis enceinte d'un bébé en bonne santé ! On est tellement fier de toi avec papa, on hâte de te rencontrer."