Barbara Lune (Les Anges) maman : photo et prénom de son fils dévoilés

Barbara Lune n'a pas connu une grossesse facile. Comme elle l'a confié lors de l'officialisation de sa grossesse, alors qu'elle en était déjà à 8 mois, la jeune maman a contracté le cytomégalovirus (CMV), un virus encore trop méconnu du grand public. L'ancienne petite amie de Raphaël Pepin a donc souhaité le mettre en lumière afin que toutes les femmes qui souhaitent devenir mamans soient alertées. "Grâce à un simple dépistage, j'ai pu être suivie avec des échographies tous les 15 jours, et IRM de mon bébé (et amniocentèse pour certains cas). Je n'écris pas pour me plaindre, mais seulement pour alarmer les futures mamans sur ce virus de MERDE qui est plus répandu que la listériose ou la toxoplasmose, mais dont personne ne parle et qui peut causer aux foetus des maladies graves, des handicaps lourds et décès à la naissance", a-t-elle écrit.

Barbara Lune a ensuite précisé qu'elle n'avait annoncé que tardivement sa grossesse, car elle ne savait pas si elle allait pouvoir garder son bébé. Fort heureusement, la jolie famille a eu le droit à une fin heureuse : "Plusieurs mois d'attente et 1h30 dans un tube pour enfin avoir un verdict, et tu t'es battu comme un lion, mon coeur !"