Jérémy Stravius, Céline Dumerc... 6 sportifs font leur coming out

"Basket, Rugby, Escrime, Judo... Six champions homosexuels libèrent la parole". Voilà ce que Canal + annonçait avant la diffusion de son documentaire Faut qu'on parle diffusé en deuxième partie de soirée samedi 19 juin 2021. Dans la bande-annonce proposée avant la diffusion, les noms de ces six sportifs n'avaient pas été révélés. Les téléspectateurs les ont découverts au fil de cette réalisation qui a nécessité un an de travail.

Les noms des six figures du sport français qui ont eu le courage de révéler leur homosexualité face caméra, les voici : la basketteuse Céline Dumerc, l'escrimeuse Astrid Guyart, le patineur Kévin Aymoz, la judoka Amandine Buchard, le nageur Jérémy Stravius et le rugbyman Jérémy Clamy-Edroux. "J'ai le sentiment que je devais le faire. Pas forcément pour moi, mais peut-être pour d'autres athlètes qui pourraient se poser des questions", a expliqué Astrid Guyart, vice-championne du monde par équipes. "Je sais que je fais quelque chose de bien en essayant de libérer la parole, peu importe les critiques", a de son côté confié Kévin Aymoz, quadruple champion de France. Jérémy Stravius, champion du monde de 100m dos, s'est posé la question de savoir si son coming-out allait changer ses relations avec ses coéquipiers : "Si demain je l'avoue, est-ce que les relations au sein de l'équipe de France seront bonnes ?". Amandine Buchard - championne d'Europe, ancienne capitaine de l'équipe de France de basket, qui vient d'être sacrée championne de France en Ligue Féminine de Basket avec son club, Basket Landes - a avoué avoir souvent menti pour brouiller les pistes : "Je préférais mentir. Tout le temps. Je disais que j'avais un copain." "Il y en plein qui se disent mais 't'es gay toi ? Tu fais du rugby, pilier, le mec que j'ai vu pousser en mêlée ? Eh ouais !' Il faut arrêter ces clichés dans le sens où, parce que je suis gay, je dois me comporter comme ça. Je suis gay, ok, mais on s'en fout, c'est ce qu'il se passe dans mon intimité", a de son côté déclaré Jérémy Clamy-Edroux, pilier droit de Rouen Normandie Rugby (Pro D2) passé auparavant par le Racing 92. Après la diffusion du documentaire, la prise de parole de tous ces athlètes a été largement saluée. La parole se libère au fil du temps, même si beaucoup reste encore à faire. Dernièrement, ce sont le patineur Guillaume Cizeron et l'ancien footballeur Ouissem Belgacem qui ont témoigné dans les médias.