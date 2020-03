Amélie Mauresmo : Confinement privilégié avec ses deux enfants, Aaron et Ayla

Le confinement résultant de la propagation de la pandémie de coronavirus en France n'est facile pour personne et l'état d'urgence sanitaire décrété par le gouvernement fait craindre un bilan bien plus lourd en termes de victimes. Mais pour certains, leur quotidien est adouci par des conditions de confinement un peu plus favorables. C'est le cas d'Amélie Mauresmo.

L'ancienne joueuse de tennis de 40 ans, et ex-capitaine de l'équipe de France de Fed Cup, partage régulièrement des images de son confinement avec les 18 000 abonnés qui la suivent sur Instagram. Lundi 23 mars 2020, elle a ainsi publié plusieurs photos de sa journée, marquée par un déjeuner ensoleillé dans le jardin, sous un magnifique ciel bleu, puis par un cours de yoga. "Déjeuner au soleil en famille. Enfin les enfants d'un côté et les grands de l'autre ! Tellement de chance d'avoir un jardin. Bon courage à tous !", a-t-elle notamment commenté en légende, parfaitement consciente de la chance qu'elle et ses enfants ont.

Amélie Mauresmo est la maman d'un garçon, Aaron, né en août 2015, et d'une fille, Ayla, née en avril 2017 et qui fêtera donc ses 3 ans en avril prochain.