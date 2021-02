Amélie Mauresmo en famille à la montagne : pause enneigée avec sa fille Ayla

Partie se ressourcer en famille à la montagne, Amélie Mauresmo a partagé de magnifiques clichés de son séjour avec ses enfants Aaron (5 ans) et Ayla (3 ans et demi), le 10 février 2020 sur Instagram. Sur la première photo, on découvre l'ancienne joueuse de tennis et ex-capitaine de l'équipe de France de Fed Cup confortablement installée dans un jacuzzi en plein air avec un de ses enfants. Se délassant dans l'eau chaude, la mère et sa progéniture admirent le paysage magique des montagnes. "Kif, Family time", écrit l'ancienne sportive de 41 ans en légende.

Ravis de découvrir la sublime vue capturée sur ce cliché, de nombreux fans d'Amélie ont commenté la publication en écrivant : "Très belle photo", "Carrément le kif !!", "Alors là oui ! Ça doit être un gros kif !!! Mais ça s'arrête quand il faut sortir du jaccuzi", "Et quel endroit magnifique", "Bonnes vacances", "Quelle splendeur de paysage !!!"