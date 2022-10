Jessica Biel sort le grand jeu avec Justin Timberlake : robe extravagante pour une rare sortie glamour

Accordés avec leurs looks noir et blanc, les amoureux étaient accompagnés du petit frère de Jessica Biel, Justin, pour cette soirée très spéciale, comme elle l'a révélé dans un post Instagram touchant : "Bien habillés la nuit dernière pour supporter une cause chère à notre coeur ! Tellement spécial d'avoir mon frère avec nous – sa fille a subi une chirurgie cardiaque dans cet hôpital qui lui a sauvé la vie. Nous sommes tellement reconnaissants et fiers de faire partie de cette communauté !"

Si sa nièce semblait être restée à la maison, l'actrice n'était pas non plus accompagnée des deux petits garçons nés de son union avec le chanteur, Silas, 7 ans, et Phineas, 2 ans. Les bambins, que l'on ne voit jamais en public étaient sûrement restés sous bonne garde, eux qui semblent couvés par leurs parents. "C'est tellement difficile de les laisser pleurer, ne serait-ce que quelques minutes", avait-elle révélé quelques jours après la naissance de son petit dernier dans le show d'Ellen deGeneres .