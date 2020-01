Justin Timberlake infidèle : ce détail qui prouve qu'il est avec Jessica Biel

Entre Jessica Biel et Justin Timberlake, tout a basculé en novembre dernier, lorsque The Sun diffusait des photos de l'acteur, ivre dans un bar de Nouvelle-Orléans avec l'équipe du film Palmer. On le voyait tenir la main de sa partenaire d'écran, Alisha Wainwright, et elle, poser la main sur sa cuisse. Cet événement avait posé un lourd problème dans le mariage du chanteur et de Jessica Biel, parents d'un petit garçon prénommé Silas (4 ans).

Après des excuses publiques, les relations entre Justin Timberlake et son épouse seraient apaisées. En témoigne ce bien doux commentaire (un peu taquin) que l'artiste a écrit sous une publication Instagram publiée il y a trois jours, le vendredi 17 janvier 2020. On y voit Jessica Biel dans ses années lycée, prendre une pause un peu kitsch sur un fond bleu. "Photographe : Tu peux réessayer, mais cette fois en t'asseyant comme un vrai humain ? Moi : OK j'ai compris", écrit-elle en légende. Ce à quoi Justin a répondu : "Nailed it ["dans le mille", en français, NDLR]", avec un émoji coeurs à la place des yeux. Une réponse avec un poil d'ironie qui a dû charmer le mannequin.

Ce commentaire adorable pourrait être la preuve d'une relation renouée sur de nouvelles bases. Notons que le 13 janvier dernier, Justin et Jessica avaient été vus dans les rues de Los Angeles, où ils ont dîné avant de passer la nuit à l'Hotel Bel-Air. Pour rappel, le chanteur de 38 ans s'était excusé publiquement sur Instagram, où il évoquait une "grave erreur de jugement". "J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je présente mes excuses à mon incroyable épouse", avait-il déclaré. Cela aurait donc suffi à reconquérir le coeur de son épouse.