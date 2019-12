Justin Timberlake grillé avec une autre : Jessica Biel l'a incité à s'excuser

L'alcool peut faire bien plus de ravages qu'une simple gueule de bois. C'est probablement ce que s'est dit Justin Timberlake en découvrant les photos accablantes du Sun, sur lesquelles il échangeait des gestes intimes avec sa partenaire du film Palmer, Alisha Wainwright, un sérieux coup dans le pif. Le tabloïd britannique avait également diffusé une vidéo de Justin ne parvenant pas à se lever de sa chaise, le regard plongé dans son verre. L'artiste de 38 ans se trouvait en soirée avec l'équipe du film, dans un bar de Nouvelle-Orléans, au moment des faits.

Un drame lorsqu'on sait que l'interprète de Cry Me a River est marié depuis de longues années à Jessica Biel avec qui il a eu un fils (Silas, 4 ans). Quelques jours après la diffusion des photos, Justin Timberlake s'était publiquement excusé. "J'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé avec ma partenaire. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils", avait-il déclaré.

Mardi 10 décembre 2019, Us Weekly révélait que Justin Timberlake n'aurait pas eu l'idée de ces excuses publiques tout seul : Jessica Biel l'y aurait fortement incité. "Jessica a encouragé Justin à diffuser ses excuses publiques sur Instagram parce qu'elle était embarrassée par ce qu'il avait fait. Elle voulait qu'il assume tout ce qu'il avait fait, qu'il prenne ses responsabilités", a indiqué une source proche du couple, précisant qu'ils restaient "unis" dans la tempête.

Ni Alisha Wainwright ni Jessica Biel n'ont réagi publiquement à l'affaire. Vue avec son alliance au doigt, la comédienne serait prête à tourner la page.