Jessica Biel sans maquillage : son mari Justin Timberlake sous le charme

Cela fait plus de douze ans que Justin Timberlake et Jessica Biel forment l'un des couples les plus solides d'Hollywood. D'ordinaire très discrets sur leur vie privée, les jeunes parents ont dévoilé une vidéo de leur fils sur Instagram, le 28 juillet 2019. On y découvrait le chanteur et son fils Silas (4 ans) sautant d'un ponton. De tendres instants en famille.