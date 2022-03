Justin Timberlake dans un look improbable pour les 40 ans de sa femme Jessica Biel

Tout roule pour l'actrice Jessica Biel qui est apparue dans un look complètement fun avec son compagnon Justin Timberlake. Les deux tourtereaux ont fêté le quarantième anniversaire de l'actrice révélée dans la série 7 à la maison.

L'âge ne semble pas atteindre l'enthousiasme et le bonheur du couple d'acteurs. Ils se sont affichés dans des accoutrements déjantés. L'acteur de Bad Teacher portait un chapeau panama, une chemise hawaïenne et des grosses lunettes de soleil rouge. Jessica était dans un look entre la trap girl et la pompom girl : Grosses boucles d'oreilles, grosses chaînes, lunettes de soleil et teinture de cheveux verte étaient au programme du look déjanté de la comédienne. En légende de la photo, le chanteur a ajouté "Mood : 40 ans de ouf". Un commentaire bien à l'image du duo infernal et amoureux.