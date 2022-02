Justin Timberlake : Le message plein d'humour de Jessica Biel pour ses 41 ans

L'histoire d'amour entre Jessica Biel et Justin Timberlake débute en janvier 2007. A l'époque, les deux stars ne font pas de plans sur la comète et vivent au jour le jour leur précieuse romance. Ils font une pause quatre ans plus tard pour mieux se retrouver et surtout s'engager pour de bon. Ils se marient en Italie en octobre 2012 et deviennent parents d'un premier enfant en 2015 : Silas. Tout était parfait jusqu'à une certaine soirée de novembre 2019.

A l'époque, Justin Timberlake tourne dans le film Palmer et se rend à une petite fête de tournage avec sa partenaire Alisha Wainwright. Ce qui ne devait être qu'un verre entre collègues a dévié en un peu plus que cela. Des clichés du chanteur dévoilés par The Sun montraient Justin Timberlake très proche de l'actrice. Dans la foulée, l'artiste avait présenté publiquement ses excuses à sa femme, qu'elle a acceptées : "C'était une bonne chose qu'il s'excuse publiquement mais le vrai travail se fera dans le privé. J'espère que ce n'était qu'une erreur à cause de l'alcool" dévoilait un proche. Le couple a visiblement bien travaillé sur ses failles. Un petit garçon, Phileas, a agrandi la famille en juillet 2020 et Jessica Biel et Justin Timberlake sont désormais plus proches et soudés que jamais. Le calme après la tempête.