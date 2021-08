Mackenzie Rosman, Rosie de Sept à la maison, est devenue une femme... amoureuse !

Personne n'a oublié la douce Rosie (Ruthie en VO), petite dernière du clan Camden, dans Sept à la maison. De 1996 à 2007, les téléspectateurs suivaient avec intérêt les tribulations familiales du pasteur Eric Camden et de son épouse Annie. Le couple croyant élevait non sans mal ses cinq enfants (7 si l'on compte les jumeaux arrivés tardivement dans la série). Si l'on se souvient bien des ainés, Matt (Barry Watson) et Mary (Jessica Biel), impossible de ne pas avoir oublié la plus craquante Rosie, interprétée par Mackenzie Rosman.

Jeune enfant au début de la fiction, son personnage - alors âgé de 5 ans -, le public a vu la petite Rosie devenir une adolescente au fil des saisons. Mais il faut bien dire que depuis la fin de Sept à la maison, il y a bientôt 15 ans, Mackenzie Rosman se fait rare. Et évidemment, elle n'est plus une enfant aujourd'hui. Âgée de 31 ans (bonjour le coup de vieux !), la jeune femme est portée disparue des écrans depuis sa participation au téléfilm Ghost Shark, en 2013.

Mais si elle ne tourne plus, c'est parce qu'elle s'est tournée vers son autre passion, l'équitation. Comme elle le dévoile sur son compte Instagram, elle passe la plus grande partie de son temps entourée de ses chevaux. Elle a même créé la marque Fletch Athletica, qui vend exclusivement des ceintures pour cavaliers.

Mackenzie Rosman, qui avait surpris tout le monde en posant en lingerie en 2013, semble également comblée côté coeur. Toujours sur son compte Instagram, la jolie brune a partagé une tendre photo d'elle en compagnie de l'homme qu'elle aime, un beau brun aux cheveux longs. En légende, elle précise que la photo a été prise à un mariage le mois dernier mais ne donne en revanche pas le nom de son compagnon, qu'elle décrit simplement comme son "homme mystérieux".