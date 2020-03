Sept à la maison : Mort à 21 ans de Lorenzo Brino, l'un des jumeaux Camden

La série Sept à la maison (7th Heaven, en VO) a marqué toute une génération, avant d'être ternie par les agissements pédophiles de son acteur principal Stephen Collins, avec sa galerie de personnages attachants. Parmi eux, les jumeaux Sam et David, arrivés dans la famille Camden lors de la saison 3 et que le public a pu voir grandir au cours des saisons suivantes. L'un des vrais frères qui les incarnaient à l'écran vient de trouver la mort, à 21 ans seulement, dans un tragique accident.

Lorenzo Brino, l'un des quadruplés qui se partageaient initialement les rôles de Sam et David Camden, s'est tué lundi 9 mars 2020 au volant de sa Toyota Camry. Il était seul dans le véhicule lorsqu'il en a perdu le contrôle, vers 3 heures du matin dans le comté de San Bernardino (est de Los Angeles, Californie), allant percuter fatalement un poteau. L'identité de la victime n'avait jusqu'à maintenant pas été divulguée.

Lorenzo était, avec ses frères Nikolas et Zachary et sa soeur Myrinda, l'un des enfants stars de Sept à la maison. Les jumeaux Sam et David étaient venus grossir les rangs de la famille Camden en 1999, mis au monde dans la série par Annie (Catherine Hicks) et élevés au sein d'une joyeuse fratrie composée de Mary (Jessica Biel), Matt (Barry Watson), Simon (David Gallagher), Lucy (Beverley Mitchell) et Rosie (Mackenzie Rosman). TMZ souligne que l'épisode de leur naissance fut l'un des plus regardés de toute l'histoire du feuilleton. Le rôle des deux petits derniers était tenu à partir de 1999 en alternance par les quadruplés Brino jusqu'à ce que, ces derniers commençant à présenter de légères différences en grandissant, seuls Lorenzo et Nikolas continuent à leur prêter leurs traits, jusqu'en 2007 (saison 11).

Tu m'as parfois rendue folle, Lorenzo, mais...

Pour l'heure, aucun des acteurs ayant donné vie au clan Camden n'a réagi à la triste nouvelle, pas même Beverley Mitchell, très active sur les réseaux sociaux avec ses enfants, mais totalement focalisée sur le Covid-19, comme en témoignent ses stories publiées au cours du week-end. La soeur de Lorenzo Brino, Myrinda, a été l'une des premières à le pleurer publiquement : "A mon fabuleux cinglé de frère... Tu es peut-être parti mais c'est vrai ce que les gens disent : "Parti, mais jamais oublié." Dire que tu étais une bénédiction, c'est un euphémisme. Tu as illuminé tant de vies et tu as tant fait dans cette vie si courte que tu as eue. J'ai eu le privilège de grandir à tes côtés pendant 21 années absolument dingues. Crois-moi quand je te dis que tu m'as rendu folle parfois, mais tu es aussi partie intégrante de certains de mes souvenirs les plus précieux. Je suis tellement tellement heureuse de savoir que tu m'aimais plus que tout et que j'ai pour toujours un ange gardien qui veille sur moi. Repose en paix, Lorenzo, je t'aime et je t'aimerai toujours", a-t-elle écrit en légende d'une photo récente d'eux deux.

Janet Brino, leur tante, a publié un message dans la même veine, disant que Dieu avait besoin d'un ange de plus : "S'il te plaît, veille sur ta maman et ton papa, ta soeur, Mimi, tes frères, Antonio, Zachary et Nikolas... Tu vas avoir du boulot, là-haut."

Un ami du jeune homme a par ailleurs mis en ligne une vidéo rendant hommage à sa "belle personne".