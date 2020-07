Jessica Biel et Justin Timberlake parents pour la 2e fois, grossesse top secrète

Comme l'indique avec justesse le Daily Mail, Jessica Biel était enceinte de quelques semaines lorsque Justin Timberlake avait commis l'impair de se rapprocher trop dangereusement d'une autre actrice, Alisha Wainwright, sur le tournage Palmer. Les costars s'étaient montrées très tactiles lors d'une soirée... Conscient d'avoir franchi une limite, Justin Timberlake avait alors tout fait pour se racheter et avait publiquement présenté ses excuses. "Je reste loin des ragots le plus possible, mais pour ma famille, j'ai le sentiment qu'il est important de répondre aux récentes rumeurs qui blessent les personnes que j'aime, avait-il d'abord écrit sur Instagram le 5 décembre derrnier. Il y a quelques semaines, j'ai fait preuve d'une grave erreur de jugement, mais je tiens à préciser que rien ne s'est passé avec ma partenaire. J'ai beaucoup trop bu cette nuit-là et je regrette mon comportement. J'aurais dû être plus intelligent que ça. Ce n'est pas l'exemple que je veux donner à mon fils. Je présente mes excuses à mon incroyable épouse et ma famille pour les avoir mis dans une situation si embarrassante, et je me concentre sur le fait d'être le meilleur mari et père possible. Ce n'était pas le cas." Justin Timberlake avait réussi à se racheter une conduite puisque Jessica Biel lui a pardonné. La grossesse a sans aucun doute pesé dans la balance... Le jour des 39 ans de Justin, le 31 janvier, elle lui avait publiquement déclaré sa flamme sur les réseaux sociaux. "Joyeux anniversaire à l'homme le plus intemporel que je connaisse. Tu grandis sans jamais vieillir. Nous t'aimons tant", avait-elle écrit.

Il ne reste maintenant plus qu'à attendre la confirmation de la naissance de leur deuxième enfant qui devrait arriver sous peu.