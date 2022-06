Fashion Week : Jessica Biel et Justin Timberlake, couple canon et looké au défilé Louis Vuitton

Après Orelsan et le frère de Tina Kunakey, c'était au tour de Justin Timberlake, accompagné de sa femme Jessica Biel, d'illuminer la Fashion Week, ce jeudi 23 juin à Paris, à l'occasion du défilé de mode homme printemps-été 2023 de la marque Louis Vuitton.

Le chanteur de 41 ans est arrivé dans une tenue plutôt chic : chemise courte flashy rouge et bleu complétée par une chaîne autour de son cou, des lunettes de soleil très élégantes, une montre noire et dorée, un pantalon noir large et des baskets blanches. Son amoureuse, quant à elle, était parée d'une robe très originale noire et dorée, assortie à des bottines à talons ainsi qu'à son sac à main. Sans oublier sa paire de lunettes de soleil et son chignon très soigné.

Ce défilé a également été marqué par la présence d'Omar Sy en compagnie de sa fille, sans oublier le mannequin britannique Naomi Campbell dans une tenue très risquée.

Justin Timberlake infidèle ?

Les deux tourtereaux ont semblé très heureux et complices tout au long du défilé. Ils s'étaient rencontrés en 2007, avant de se séparer en 2011 puis de se rabibocher sept mois plus tard. Depuis, ils se sont mariés en Italie à l'issue d'une magnifique cérémonie. Ils sont également parents de deux enfants : Silas Randall (né le 11 avril 2015) et Phineas (né le 31 juillet 2020). Tout semble aller pour le mieux donc pour le couple, mais c'était sans compter sur les rumeurs d'infidélité qui ont visé l'interprète de Cry me a river en 2020. Il avait alors été aperçu très proche d'Alisha Wainwright, avec qui il tournait le film Palmer.

Mais tout semble être rentré dans l'ordre depuis, à en croire la complicité qu'ils partagent et affichent au monde entier depuis plusieurs mois. Ils multiplient les sorties médiatique à deux, à l'image de leur apparition le 9 mai dernier au photocall de la série Candy à Los Angeles, ou encore à l'anniversaire de l'actrice qui fêtait ses 40 ans en mars dernier. Et c'est donc aujourd'hui à la Fashion Week que le couple s'est à nouveau montré très complice.