Omar Sy avec sa sublime fille Selly : sortie stylée et très très rare pour Louis Vuitton !

Son amour pour son épouse Hélène, Omar Sy l'assume au grand jour. Mariés depuis l'année 2007, les tourtereaux n'hésitent pas à s'afficher ensemble, sur les réseaux sociaux ou lors d'évènements officiels. En revanche, le couple protège farouchement ses cinq enfants : trois filles et deux garçons nés en 2001, 2003, 2006, 2009 et 2017. Quelle surprise, donc, d'apercevoir l'une d'entre elle dans la ville de Paris !

Le jeudi 23 juin 2022, Omar Sy s'est effectivement rendu au défilé de mode Homme printemps-été 2023 Louis Vuitton dans la Cour Carrée du Louvre. A son bras, pour une très très rare apparition, sa fille Selly, 21 ans, venue découvrir les nouveaux modèles de la griffe française. Bien sûr, le duo père-fille n'était pas seul à s'approcher du catwalk, installé dans le premier arrondissement de notre capitale. Ont également été aperçus en ces lieux : le chanteur Eddy de Pretto, Jessica Biel et son compagnon Justin Timberlake, Naomi Campbell, Samuel Umtiti, Kendrick Lamar, Bernard Arnault - l'actionnaire majoritaire et le président-directeur général du groupe de luxe LVMH -, J. Balvin et sa chérie, Pierre Gasly ou encore le basketteur Russell Westbrook.

Je n'étais plus leur père...

Bien sûr, Selly Sy est présente sur les réseaux sociaux mais elle partage très peu de photos d'elle. Il est d'autant plus étonnant qu'Omar Sy s'affiche auprès d'elle... qu'il avait décidé d'emménager aux Etats-Unis, à Los Angeles, avec tous ses enfants pour les protéger à la suite du succès fou du film Intouchables en 2011 - Selly, quant à elle, est basée à Amsterdam. "Quand je conduisais mes enfants à l'école, cela m'avait marqué de voir que je n'étais plus leur père et qu'ils n'étaient que les enfants d'Omar Sy, expliquait-il dans les pages du magazine Vanity Fair. Ils commençaient à perdre leurs prénoms. Je venais d'envahir leur espace, l'école. Ça a été un choc. Ça m'a fait comprendre que nous devions changer de vie." Que voulez-vous ? Le temps passe et chacun prend, peu à peu, son indépendance.