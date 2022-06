Omar Sy : Sa plus jeune fille, Amani-Nour, craquante avec ses longues tresses

Actuellement à l'affiche de Jurassic World : Le Monde d'après, Omar Sy est l'un des acteurs français les plus connus sur la scène internationale. Né à Trappes, il est installé en Californie avec sa femme Hélène et leurs cinq enfants. Ils se sont rencontrés en septembre 1998 et ne se sont plus jamais quittés. Et c'est pour le bien d'Alhadji, Sabah, Selly, Tidiane et Amani-Nour, que le couple s'est envolé envers Los Angeles. Mais de passage à Cannes récemment et au Parc des Princes samedi dernier pour le grand concert de DJ Snake - il est monté sur scène et a retrouvé son ami de longue date Nicolas Anelka en tribunes -, l'acteur de 44 ans semble être resté en France en famille, où il a profité d'un week-end champêtre. L'occasion de la petite dernière du clan, trop craquante.

C'est Hélène Sy qui a partagé quelques photos de ce week-end, prises par sa fille Selly, 21 ans. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme est très active et semble déjà douée pour la photo. C'est donc elle qui s'est chargée de prendre quelques clichés de ce moment familial. Amani-Nour est la plus jeune fille du couple Sy. Et ce n'est que très rarement qu'Omar Sy et son épouse Hélène ne laissent filtrer des photos d'elle. Sur le cliché posté par Hélène Sy, la petite fille apparaît de dos, adorable dans sa robe bleu, et affichant de jolies tresses.

Un retour aux sources en famille

Pause lecture dans l'herbe pour Amani-Nour, ou promenade main dans la main avec son illustre père Omar Sy, le séjour s'est semble-t-il très bien passé pour les Sy. Et Hélène Sy n'a pas l'air de penser autrement. Sur la photo prise par Selly, la mère de famille, vêtue d'une longue jupe rouge à pois, apparaît rayonnante. Un retour aux sources qui leur a visiblement fait le plus grand bien à tous. C'est en 2012, que l'ex-acolyte de Fred Testot a décidé de partir s'installer à Los Angeles avec sa famille.